2. Dezember 2018, 22:21 Uhr Polizei ermittelt Auto mit unbekannter Substanz beschädigt

In Poing ist ein Auto durch eine bisher noch unbekannte Substanz beschädigt worden. Vermutlich passierte das, als der Wagen in der Fresiengasse geparkt war. Die Fahrzeuginhaberin stellte laut Polizei eine undefinierbare, weiße Gelsubstanz am Kotflügel und auf der Beifahrerseite ihres Autos fest. Das Gel ließ sich in mehreren Schritten zwar entfernen, jedoch entstand durch die Substanz eine Delle im Lack. Hinweise nimmt die Polizei in Poing, Telefon (08121) 99 17-0, entgegen.