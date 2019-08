9. August 2019, 21:47 Uhr Polizei ermittelt 19-Jähriger droht mit Messer

Ein 19-Jähriger hat einen 24-Jährigen am Donnerstagnachmittag in der Asylbewerberunterkunft in Grub mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei Poing mitteilt, waren die beiden Männer gegen 15.45 Uhr miteinander in Streit geraten, im Zuge dessen der 19-Jährige das Messer aus seinem Zimmer holte. Der Bedrohte flüchtete zum Sicherheitsdienst, verletzt wurde niemand. Die kurz darauf eintreffenden Polizeistreifen stellten im Zimmer des Tatverdächtigen ein Messer sicher. Bei der Durchsuchung wurde zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden, weshalb nun auch wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz gegen den Tatverdächtigen ermittelt wird. Da der Mann sich zunächst nicht beruhigen ließ, wurde er zur Dienststelle gebracht und bis in die späten Abendstunden in Gewahrsam genommen.