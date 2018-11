1. November 2018, 16:05 Uhr Polizei beendet Verfolgungsjagd in Glonn 54-jähriger Autofahrer rammt Streifenwagen

Der alkoholisierte Mann rast in einer Verkehrskontrolle davon und überfährt fast zwei Fußgänger

Filmreife Szenen haben sich in der Nacht zum Donnerstag im südlichen Landkreis abgespielt. Anlass war eine Verkehrskontrolle kurz vor Mitternacht in Putzbrunn. Der Polizei Ebersberg zufolge ignorierte ein 54-jähriger Mann das Anhaltesignal der Münchner Streifenbeamten und raste mit seinem Auto in Richtung Oberpframmern davon. Auf seiner Flucht mit weit überhöhter Geschwindigkeit unternahm der Mann mehrere haarsträubende Überholmanöver. Nur mit Glück und Umsicht der anderen Verkehrsteilnehmer seien schwere Unfälle vermieden worden, teilt die Polizei weiter mit. In Glonn an der Fußgängerampel Höhe Marktplatz mussten zwei Passanten zurückspringen, die bereits die Fahrbahn betreten hatten.

Die Flucht endete zwischen Glonn und Schlacht, als der Mann an einem quergestellten Streifenwagen nicht vorbeikam und diesen mit seinem Auto rammte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm den alkoholisierten Mann fest und ließ ihn ins Isar-Amper-Klinikum München-Ost einliefern. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Jetzt sucht die Polizei die beiden Fußgänger in Glonn, die auf Höhe der Ampel die Fahrbahn überqueren wollten und vom Flüchtenden gefährdet wurden. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ebersberg unter Telefon (08092) 826 80 in Verbindung zu setzen.