Betrunken, hilflos und ganz und gar nicht gut gelaunt - so haben Beamte der Polizeiinspektion Poing am Montagabend eine 17-Jährige in der Nähe des Baldhamer S-Bahnhofs angetroffen. Als die Polizisten sich der jungen Frau näherten, habe sich diese äußerst unkooperativ gezeigt. Außerdem wirkte sie den Beamten zufolge benommen. Da sich die Frau nicht ausweisen wollte, wurde sie zur weiteren Abklärung auf die Polizeidienststelle nach Poing gebracht und durchsucht. Dabei wurde neben ihren Ausweispapieren, auch Marihuana aufgefunden. Die 17-Jährige wurde schließlich von ihrer Mutter abgeholt. Jetzt muss sie sich wegen eines Vergehens des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.