27. August 2018, 22:15 Uhr Politischer Herbst Ilse Aigner spricht beim Brauereifest

Ilse Aigner (CSU), Bau- und Verkehrsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin, wird am Montag, 3. September, beim Brauereifest der Brauerei Wildbräu in Grafing sprechen. Zum Auftakt der heißen Phase des Landtags- und Bezirkstagwahlkampfs im Landkreis Ebersberg lädt CSU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Thomas Huber von 19 Uhr an alle interessierten Landkreisbürgerinnen- und Bürger in die Brauereihalle an der Rotter Straße 15 in Grafing ein. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Zum Bier gibt es Kesselfleisch und andere Schmankerl. Aigner ist beim Auftakt zum Politischen Herbst im Landkreis nicht nur Ehrengast, sie macht auch selbst Wahlkampf als Spitzenkandidatin der CSU in Oberbayern.