22. Januar 2019, 21:43 Uhr Politischer Aschermittwoch Gemeinsam zum größten Stammtisch der Welt

Der CSU-Kreisverband Ebersberg lädt neben seinen Mitgliedern auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Politischen Aschermittwoch nach Passau ein. Der "größte Stammtisch der Welt" findet am Mittwoch, 6. März, in der Dreiländerhalle statt. In diesem Jahr sprechen neben dem Generalsekretär Markus Blume und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer der Spitzenkandidat für die Europawahl, Manfred Weber, und Ministerpräsident und Parteivorsitzender Markus Söder in der Dreiländerhalle in Passau. Als Reiseleiter fungiert der Aßlinger CSU-Ortsvorsitzende Martin Pregler. Der Bus startet um 5.15 Uhr in Aßling, fährt (je nach Bedarf) über Grafing, Ebersberg, Kirchseeon nach Hohenlinden und von dort aus direkt nach Passau. Die genauen Abfahrtszeiten und -orte gibt es nach der Anmeldung. Im Bus spendiert der CSU-Kreisverband ein kleines Frühstück. Die Rückfahrt ab Passau ist für 14.30 Uhr geplant. Anmeldungen bis zum 15. Februar an das CSU-Bürgerbüro per E-Mail (buero@csu-kv-ebersberg.de) oder telefonisch unter (08092) 873 34. Der Unkostenbeitrag für die Busfahrt beträgt zehn Euro.