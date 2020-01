Noch finden vergleichsweise wenige Frauen, die sich aktiv engagieren wollen, ihre politische Heimat bei der FDP. Bayernweit beträgt der Anteil der Frauen an den Mitgliedern knapp 21 Prozent, wie ein Sprecher des Landesverbands mitteilt. Im Landkreis Ebersberg ist man da schon weiter: Hier liegt der Frauenanteil bei mehr als 30 Prozent - und hier wurde nun der erste Kreisverband in ganz Bayern gegründet. Bisher gab es nur eine Bezirksorganisation.

Zur Vorsitzenden beim Gründungstreffen wurde Petra Rawe aus Baldham gewählt. Die geschäftsführende Gesellschafterin eines IT-Systemhauses ist seit Frühjahr 2018 bei der FDP - die ihren Zuwachs in diesem Fall einem CSU-Politiker zu verdanken hat: Markus Söder, der sich zu dieser Zeit politisch weit rechts positioniert habe, "das war ganz furchtbar", so Rawe. Sie habe daraufhin beschlossen, sich nun selbst politisch zu engagieren und auf diese Weise zu versuchen, etwas zu bewegen.

Seit einem Jahr gab es schon regelmäßige Treffen und Aktivitäten liberaler Frauen im Landkreis Ebersberg, nun folgte in Vaterstetten die Gründung des Kreisverbands, zwölf Frauen waren laut Rawe Gründungsmitglieder. Inhaltlich wollen die FDP-Frauen weiter die Themen bearbeiten, die für sie auch schon vor ihrer Neuorganisation wichtig waren: die Vereinbarkeit von Beruf und Familie etwa, die Herausforderungen der häuslichen Pflege oder Frauennetzwerke im Beruf. Darüber hinaus wolle man Veranstaltungen anbieten, die Frauen dabei unterstützen, sich besser durchzusetzen und Selbstbewusstsein aufzubauen.

Innerhalb der FDP treten die Liberalen Frauen für eine Stärkung der Frauen auch durch einen größtmöglichen Repräsentanz in Ämtern und Mandaten ein. "Wir wollen einen Frauenanteil von 50 Prozent auf allen Hierarchieebenen", unterstreicht Rawe. Sie selbst wäre gern als Bürgermeisterkandidatin der FDP in Vaterstetten angetreten, unterlag aber in der parteiinternen Vorauswahl ihrem Mitbewerber Klaus Willenberg. Auf der Kandidatenliste für den Gemeinderat ist sie aber auf Platz 2 vertreten, für den Kreistag steht sie auf Platz 5 der FDP-Liste.

Mitstreiterinnen im Vorstand der Liberalen Frauen sind Martina Scheftner aus Anzing, die zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde, Schatzmeisterin Melanie Schaffenroth aus Pöring und Beisitzerin Sarah Rawe. Bei der Gründung waren die Vorsitzenden der Liberalen Frauen Bayern und Oberbayern Katharina Walter und Anna Ahlfeldt sowie der FDP-Kreisvorsitzende Alexander Müller mit von der Partie.