Heitere Geschichten und Gedichte rund ums Fest präsentiert Ulrike Wolz am Mittwoch, 4. Dezember, auf der Weihnachtslesung in der Gemeindebücherei. Bei Wein und Platzerl kommt schnell Schadenfreude auf, wenn sie von verbrannten Festtagsbraten, krummen Tannenbäumen und Playmobilfiguren in der Krippe erzählt. Wenn die Verwandtschaft sich am heiligsten aller Abende in die Haare gerät, Geschenke vertauscht werden oder kleine und große Katastrophen keine Stimmung aufkommen lassen, können sich die Zuhörer lächelnd zurücklehnen in der Gewissheit, dass so etwas in ihrer Familie nicht passiert. Oder lachend Parallelen ziehen zur eigenen Firmenweihnachtsfeier oder dem Krippenspiel in der Kirche. Mit einem Gespür für Pointen und feinen Humor wird Ulrike Wolz als Veranstaltung des Buchladens Manuela Harm in der Gemeindebücherei eine besondere Mischung aus Texten von bekannten und unbekannten Autoren servieren. Beginn: 19.30 Uhr.