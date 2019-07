7. Juli 2019, 12:52 Uhr Erster Samstag Poinger Volksfest: Schlägereien, Verletzungen, sexuelle Nötigung

Das Poinger Volksfest gilt als friedlich. In der Nacht von Samstag auf Sonntag aber ist die Polizei dort im Dauereinsatz. Über einen Abend der Eskalationen.

Von Korbinian Eisenberger , Poing

Aus Poing kommen am Sonntag Polizeimeldungen, die an das einst berüchtigte Volksfest in Grafing erinnern. Die Beamten berichten von einem Abend voller Eskalationen. Ein Sprecher der Polizei Poing erklärt am Sonntag auf Nachfrage: "Für einen Abend war es heftig."

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war die Poinger Polizei auf dem Volksfest im Dauereinsatz. Zunächst kam es aufgrund eines unbekannten Anlasses zwischen einem 16-Jährigen und seinen beiden Kontrahenten, 21 und 22 Jahre alt, zu einer verbalen Streitigkeit in dessen Verlauf die beiden den jungen Mann zu Boden rissen und mit den Füßen unter anderem gegen den Kopf traten. Alle Beteiligten waren leicht angetrunken; der 16-Jährige wurde leicht verletzt.

Während der Aufnahme dieses Körperverletzungsdeliktes wurde am Festzeltausgang eine junge Frau sexuell belästigt, als ihr ein 22-Jähriger von hinten unters Dirndl zwischen die Beine griff. Im Zuge dessen kam es zwischen beiden Lagern zum Streit mit mehreren verbalen Beleidigungen. Die Polizei Poing teilt auf nachfrage mit, dass hier nun wegen sexueller Nötigung ermittelt wird.

Die Polizei erklärt, selbst überrrascht wegen der Menge der Vorfälle zu sein

Da sich insbesondere der betrunkene 22-Jährige nicht beruhigen ließ, nahm die Polizei ihn in Gewahrsam, um weitere Eskalationen und Straftaten zu verhindern. Hierbei widersetzte sich der junge Mann gegen die Maßnahmen der Polizei, so dass ein Polizeibeamter leicht verletzt und ein Teil seiner Dienstkleidung zerstört wurde. In ihrem Bericht hebt die Polizei Poing hierbei "das engagierte Eingreifen und Unterstützen der erst kürzlich aufgestellten Sicherheitswacht" hervor.

Eine Nachfrage bei der Polizei Poing am Sonntag ergibt, dass man dort überrascht ob der fürs eher als friedlich bekannten Poinger Volksfest auffällig vielen Vorfälle am Samstagabend war. "Wir haben uns auch gefragt: sag einmal was war da denn los?", teilt der diensthabende Beamte Matthias Hammerrath mit. Vergangenes Jahr nahm die Polizei während des gesamten zehntägigen Volksfestes insgesamt fünf Körperverletzungen auf, dieses Jahr reichte dafür bereits der Samstagabend.

Weiter ging es mit dem nächsten Vorfall am Samstagabend: zwei Volksfestbesucher, 21 und 22 Jahre alt, wurden auf dem Nachhauseweg von zwei jungen Männern, 22 und 25 Jahre alt, angepöbelt und ohne Grund ins Gesicht geschlagen. Die jungen Männer konnten vom Security-Dienst getrennt und bis zum Eintreffen der Polizei beruhigt werden. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert. Die beiden Angegriffenen erlitten leichte Gesichtsverletzungen.

Abschließend wurde noch bekannt, dass ein stark betrunkener 25-Jähriger von einem Security-Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Verletzungen wurden nicht festgestellt, der Fall wird aber strafrechtlich verfolgt.

Am Sonntagmittag meldet sich Poings Bürgermeister Albert Hingerl (SPD) auf SZ-Anfrage per Email zu Wort. Seine bisherige Wahrnehmung decke sich mit dem Polizeibericht, so Hingerl. "Bis dato gab es so etwas noch nicht", so Hingerl. Er werde "aufgrund der Geschehnisse gleich morgen mit der Polizei Kontakt aufnehmen und die Sache besprechen, um künftig eventuell im Vorfeld einwirken zu können".