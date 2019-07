23. Juli 2019, 22:05 Uhr Poinger Polizei ermittelt Zwei Autos beschädigt

Erneut sind in Poing zwei Autos von Unbekannten beschädigt worden. Im ersten Fall hat der Täter Buchstaben und Striche in den Lack eines Autos gekratzt, das in der Bergfeldstraße in Poing geparkt war. Nach Angaben der Polizei muss sich die Tat am Montag zwischen 17.30 und 19.45 Uhr ereignet haben. Der zweite Fall wird aus der Kampenwandstraße gemeldet. Hier hat ein Unbekannter zwischen Samstag und Montag den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs abgeschlagen. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Poing, Telefon (08121) 99 17-0.