16. Juli 2019, 22:32 Uhr Poinger "Music-Treff" Unterhaltung im Doppelpack

Einen schönen Abend mit reichlich Tanz- und Unterhaltungsmusik bietet der Poinger "Music-Treff" in der Café Station am Freitag, 19. Juli. Zu Gast sind zwei Alleinunterhalter, Nino Cacciato und Thomas Schuh, die die Gäste abwechselnd sowie gemeinsam beglücken wollen: Cacciato lässt die bekanntesten italienischen Canzoni durch den Raum schweben, seine Musik mit südlichem Flair berührt, verzaubert und geht in die Beine. Schuh lässt unternimmt mit Songs aus Deutschland, Österreich und weiteren Ländern eine Reise zum Träumen und Grooven. Ihr Gespür für den richtigen Ton haben die beiden schon bei vielen Festen unter Beweis gestellt. Los geht's in der Café Station in der Hauptstraße 11 um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.