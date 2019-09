Für den verstorbenen Architekten Andreas Meck findet an diesem Donnerstag um 10 Uhr in der Kirche Seliger Rupert Mayer in Poing, Gebrüder-Asam-Straße 2a, das Requiem statt. Zelebriert wird der Gottesdienst in der von Meck entworfenen Kirche von Pfarrer Wieslaw Poradzisz aus der Pfarrei St. Nikolaus in Neuried, deren Kirche ebenfalls von Meck entworfen wurde. Konzelebrant ist der neue Poinger Pfarrer Philipp Werner. Meck war am 20. August nach schwerer Krankheit im Alter von 59 Jahren gestorben. Meck ist Architekt herausragender, mit zahlreichen Preisen ausgezeichneter kirchlicher Bauten im Erzbistum München und Freising. Er entwarf die 2000 fertiggestellte Aussegnungshalle im Friedhof in München-Riem, das 2008 der Gemeinde übergebene Pfarrzentrum St. Nikolaus in Neuried und das ebenfalls 2008 eröffnete Dominikuszentrum im Münchner Stadtteil Nordhaide. Für das Kirchenzentrum in Poing mit der im Juni vergangenen Jahres geweihten Kirche Seliger Rupert Mayer erhielt das Architekturbüro Meck im Mai dieses Jahres den Architekturpreis Große Nike des Bunds Deutscher Architekten.