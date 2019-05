10. Mai 2019, 22:05 Uhr Poinger Flaniermeile Anmeldung zum Straßenfest

Das Poinger Straßenfestival steht vor der Tür: Am Samstag, 29. Juni, von 15.30 Uhr bis nach Mitternacht findet das Event in Poings Hauptstraße bereits zum 19. Mal statt. Auf knapp einem Kilometer erstreckt sich die Flaniermeile mit allerlei Schmankerln und großem Kulturprogramm. Dabei sind die legendären Panzerknacker mit ihren Songs von den Rolling Stones bis Eric Clapton. Weiter geht es mit den Musikern von Mardi Gras und ihrer Hommage an das Rooftop-Konzert der Beatles. Beliebt sind auch die Cellar Folks sowie Toms & the Wolf Gang, einleitend bieten die Zebops mit Pop-Jazz, Soul und Latin gute Unterhaltung. Neben den musikalischen Darbietungen liefern verschiedene Tanzgruppen spannende Shows. Ein vielseitiges Kinderprogramm und Clown Susy sorgen für ein buntes Treiben in der Hauptstraße. Das Organisationsteam trifft sich schließlich regelmäßig, um ein wunderschönes Fest für Familien sowie Jung und Alt auf die Beine zu stellen.

Die Anmeldung für Bands und Fieranten läuft noch bis Freitag, 17. Mai. Wer Lust hat, mit seinem Verein, einer Initiative oder gastronomischen Angebot das Staßenfestival mitzugestalten, kann sich einen der begehrten Plätze an der Hauptstraße reservieren lassen. Und wer als Künstler auftreten möchte, kann Teil des Bühnenprogramms werden. Anmeldeunterlagen, Hintergrundinformationen zu Organisation, Programm und Sponsoren gibt es unter www.poinger-strassenfestival.de. Das Sponsoring für die Bühne an der Plieninger Straße übernimmt die Arge, die Bühnen beim Maibaum und neben der Café-Station sind noch offen. Wer die Bühne für seine Werbung nutzen möchte, kann sich ebenfalls bei den Organisatoren des Festivals melden.