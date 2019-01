29. Januar 2019, 22:03 Uhr Poinger Bauzentrum Nachts in fremden Häusern

Eine besondere Atmosphäre, entspannte Gespräche und viele Informationen, das alles soll wieder bei der "Nacht der Musterhäuser" im Poinger Bauzentrum geboten sein. 60 Musterhäuser können am Freitag, 1. Februar, von 17 bis etwa 22 Uhr besichtigt werden. Seit mehr als zehn Jahren ist die "Nacht der Musterhäuser" ein stimmungsvoller Jahresauftakt im Bauzentrum und ein besonderer Erfolg bei den Ausstellungsbesuchern. Bauinteressenten haben an diesem Abend die Gelegenheit, sich ein ganz besonderes Bild der gezeigten Häuser zu machen und sind bei freiem Eintritt eingeladen zu "fensterln" oder auch einzutreten und sich alles ganz genau anzuschauen. Zu sehen gibt es einiges: Viele aktuelle Entwürfe wurden im vergangenen Jahr neu eröffnet, einige Häuser sind derzeit noch im Bau und werden bis zum Frühjahr/ Sommer 2019 fertig gestellt. Viele Musterhäuser locken mit kleinen Snacks und Getränken, so dass Besucher die Häuser in einer gemütlichen Atmosphäre abseits des "Ausstellungsalltags" auf sich wirken lassen können. Zur Begrüßung gibt es für die Besucher Glühwein oder Kinderpunsch.