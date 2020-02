Die Organisatoren der "Poinger Bauernhochzeit" präsentieren den Stand ihrer diesjährigen Planungen. Das Brautpaar steht bereits in den Startlöchern - vor dem Stichtag am 23. Februar gibt es aber noch ein Hindernis zu bewältigen

Mit Schwung öffnet sich die Tür in einem Raum der Gaststätte. Ein durchtrainierter Mann mit langem Haar, in das er eine weiße Rose gesteckt hat, kommt rein, stark geschminkt und im Hochzeitsdirndl: Alexander Bitsch alias Braut Euprasine Bierlinger. Die "Braut" setzt sich an den Tisch, wo auch der "Bräutigam" Platz genommen hat: ein viel schmächtigerer Mann in Anzug und Fliege.

Es sind die Protagonisten der diesjährigen "Poinger Bauernhochzeit", die nur alle fünf Jahre stattfindet und in wenigen Wochen wieder - sofern nichts mehr schiefgeht - abgehalten wird. Bei der Pressekonferenz in der "Poinger Einkehr" wurden Anfang der Woche nun die Details des diesjährigen Halligallis vorgestellt, bei dem auf humorvolle Weise eine Trauung nachgestellt wird. "Mal sehen, was in den letzten drei Wochen auf uns zukommt", sagt Reinhard Böhnisch, einer der Organisatoren. Denn die stetig verschärften Sicherheitsvorschriften könnten dem ganzen noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Geschichte des Festes geht bis ins Jahr 1935 zurück. Damals waren es Bauern, Mägde und Knechte, die zu Fasching die Hochzeiten der Großgrundbesitzer karikierten. Dabei hielten sie sich stets an die realen Hintergründe: Es gab einen sogenannten "Schmuser", dessen Aufgabe es ist, für die Braut einen passenden Bräutigam zu arrangieren. Der "Hochzeitslader" lädt die Gesellschaften der Brautleute nach Ausrufung der Hochzeit ein und singt das Gstanzl: Ein Spottgesang, mit dem er die Hochzeitsgesellschaft aufs Korn nimmt.

Detailansicht öffnen Das Brautpaar 2020: Braut Euprasine Bierlinger (Alexander Bitsch) hat den Bräutigam Hilarius Maischbauer (Raffael Scherer) fest im Griff. Das Vertrauen der Vereinsleitung (von links) ist groß: Christian Heuberger, Reinhard Böhnisch und Alois Moser. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Alois Moser, ein 80-jähriger ehemaliger Briefträger, wird in diesem Jahr den Onkel der Braut spielen. Er war es, der sich 1973 mit ein paar Leuten zusammensetzte und den alten Brauch wieder zum Leben erweckte. In Kriegszeiten hatte es keine Bauernhochzeit in Poing gegeben, klar, an Faschingsscherze war wohl kaum zu denken: Danach war das Zeremoniell in einen Dornröschenschlaf gefallen. Nun organisiert Moser das Spektakel bereits zum elften Mal. Er sei eben "Traditionalist" sagt er, der einen Anstecker mit dem Konterfei von Ludwig II. auf seiner Trachtenjacke trägt.

Alle fünf Jahre wird eine neue Hintergrundgeschichte zu Papier gebracht, die dann während des mehrere Wochen andauernden Trubels - Polterabend inklusive - nachgespielt wird. Dabei orientiert man sich an dem altbayerischen Ritual der Bettelhochzeit, einem verwandten Faschingsbrauch, mit dem die "einfachen Leute" die großen Fürstenhochzeiten persiflierten. Das ungeschriebene Motto der Poinger Bauernhochzeit lautet seit jeher: Je heiterer, desto besser! So werden die weiblichen Rollen fast ausschließlich von Männern gespielt - und umgekehrt.

Die Termine Los geht es am Samstag, 8. Februar, mit der Ladung der Hochzeitsgesellschaft des Bräutigams. Am Samstag, 15. Februar, ist dann die Braut dran. Die beiden Verlobten ziehen von Haus zu Haus, um ihre Gäste einzuladen. Am Unsinnigen Donnerstag, 20. Februar, findet im Pfarrsaal St. Michael in der Schulstraße 36 der Polterabend für das junge Paar statt. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten folgt am Faschingssonntag, 23. Februar. Um 13.13 Uhr setzt sich der Hochzeitsumzug in Bewegung, er führt von der Anzinger Straße über die Haupt- und Plieninger, Gruber und Blumenstraße bis zur Seerosenstraße in den Vorhof der Anni-Pickert-Schule, dort wird um 14.14 Uhr die Trauung zelebriert - und anschließend natürlich kräftig gefeiert.SZ

Gerne gesehen ist es auch, wenn die "Braut" größer und kräftiger gebaut ist als ihr Liebster, was auch 2020 wieder der Fall sein wird, wenn Alexander Bitsch, ein 24-jähriger Schreiner, für einen Tag scherzhaft mit seinem alten Schulfreund Raffael Scherer vermählt wird. "Wir haben schon jeden Schmarrn durchgemacht", sagt der 25-Jährige Scherer, "das ist jetzt die Krönung!" Wie Scherer und seine "Braut" so von der "ungestümen" Hochzeitsnacht reden, die sie wohl bald erwarte, fühlt man sich ein wenig wie auf einer Veranstaltung der LGBTQ-Szene: Die Heteronormativität scheint für einen Moment außer Kraft gesetzt.

Der Eindruck verflüchtigt sich, fällt der Blick auf die vielen älteren Herren in bayerischer Kluft und einen Bürgermeister, der von seiner "Pflicht" spricht, "solche Traditionen zu schützen!" Der diesjährige Plot lässt sich so zusammenfassen: Ein Hopfenbauer aus der Holledau (Raffael Scherer) soll mit einer Brauereistochter aus dem Oberland (Alexander Bitsch) vermählt werden. Doch die Trauung geht nicht so glatt über die Bühne, wie es die beiden Brautleute geplant hatten. Das Problem: Die Eheringe sind nicht aufzufinden - und so begibt sich die gesamte Hochzeitsgesellschaft auf Spurensuche nach den Ringen. "Das Ende wird noch nicht verraten", erklärt Raffael Scherer. Die Auflösung gibt es am Sonntag, 23. Februar, wenn die Trauung im Vorhof der Poinger Anni-Pickert Schule stattfinden wird.

Nur noch ein Hindernis schwebt wie ein Damoklesschwert über der Veranstaltung: die stetig verschärften Sicherheitsvorschriften der Behörden. So sei noch nicht klar, ob der Tüv bei der Abnahme nächste Woche eine extra Schutzverkleidungen an den Faschingswagen fordern wird. "So stirbt das Brauchtum!", schimpft Alois Moser. Die Vorkehrung soll verhindern, dass im wahrsten Sinne des Wortes einer unter die Räder kommt, wenn der Hochzeitsumzug Ende des Monats über die Straßen tuckert. "Da wird's noch mal brenzlig", sagt Reinhard Böhnisch und erklärt, dass die Wagen in letzter Sekunde keine Zulassung bekommen könnten. Ein weiteres Problem: Geld. "Wir haben ja keine Einnahmen", sagt Böhnisch und verweist auf die hohen Kosten, die mit 25 000 Euro zu Buche schlagen und zum Großteil von "Gönnern" übernommen würden: der Arge Am Bergfeld sowie der Gemeinde Poing. Alois Moser freut sich trotzdem, dass sich ein so junges "Brautpaar" gefunden hat. Er sagt: "Eine Tradition kann nur mit jungen Leuten weiterentwickelt werden!"