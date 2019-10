Im Zeitraum zwischen dem 12. und dem 17. Oktober wurde in der Carl-Spitzweg-Straße in Poing ein Wohnmobil mutwillig auf der Fahrerseite verkratzt. Der Kratzer ist laut Polizei Poing waagerecht hinter der Fahrertüre und etwa 1,40 Meter lang. Der dadurch entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Polizei in Poing sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise unter der Telefonnummer (08121) 99 17-0.