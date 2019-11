Bei der SPD-Fraktion im Poinger Gemeinderat steht ein Wechsel bevor: In der jüngsten Sitzung des Gremiums gab Maria Lindner den Rücktritt von ihrem Ehrenamt bekannt. Gemäß der Ergebnisse der vergangenen Kommunalwahl im März 2014 wird Dominik Hohl als Nachfolger nachrücken.

Die 28-jährige Lindner war selbst erst im September 2018 als Nachfolgerin des langjährigen Mitglieds Eva-Maria Siegel-Persichini zur Gemeinderätin ernannt worden. Nun zieht die gebürtige Poingerin in die Nachbargemeinde Markt Schwaben und muss aus diesem Grund ihr Mandat niederlegen. Für Markt Schwaben möchte sich die Sozialpädagogin beim Münchner Kreisjugendring zunächst nicht politisch engagieren. "Dazu bin ich noch nicht bereit", sagte sie auf Nachfrage der SZ - als bald frisch Zugezogene fehle ihr da der Bezug zu ihrem neuen Wohnort. Stattdessen kandidiert die 28-Jährige auf Platz 38 der SPD-Kreistagsliste bei der bevorstehenden Kommunalwahl im März 2020. Wer Lindner als eine von zwei Jugendbeauftragten neben Eva-Maria Lawes (CSU) ersetzen wird, steht noch nicht fest.

Nachfolger von Lindner im Gemeinderat wird Dominik Hohl. Der 27-Jährige lebt seit mehr als 20 Jahren in Poing und arbeitet als Sozialpädagoge beim Kreisjugendamt in Ebersberg. Ehrenamtlich engagiert er sich bislang im Vorstand der Poinger Pfadfinder sowie als Vorstandsbeisitzer des Vereins Kinderland Poing. Dass er so kurz vor der nächsten Kommunalwahl nun als Nachrücker ein Mandat für den Gemeinderat erhält, kam für ihn überraschend. "Aber ich freue mich", sagte er der SZ, "dann kann ich schon einmal etwas Gemeinderatsluft schnuppern." Denn auch bei der bevorstehenden Kommunalwahl im Frühjahr bewirbt sich der Sozialpädagoge wieder für ein Gemeinderatsmandat. Auf der SPD-Kandidatenliste, die kürzlich beschlossen wurde, steht er auf Platz sieben. Derzeit sind die Poinger Sozialdemokraten mit acht Sitzen im Gemeinderat vertreten.

Offiziell wird Hohl in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 28. November in sein Amt eingeführt - und Maria Lindner von ihrem verabschiedet.