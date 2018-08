21. August 2018, 21:51 Uhr Poing Unerwarteter Zuwachs

Freistaat weist Poing eine Stelle für Schulsozialarbeit zu

Wie wichtig Sozialarbeit auch an Grundschulen ist, das braucht man den Poingern nicht zu erklären: Als erste Gemeinde im Landkreis hat Poing sich bereits im Jahr 2012 dafür entschieden, eine Stelle zu schaffen und sie auch zu finanzieren. Denn Mittel vom Freistaat gab es für diesen Zweck nicht, dies war bis dahin nur in Mittelschulen vorgesehen. Nun allerdings ist im Poinger Rathaus eine überraschende Nachricht angekommen: Der Freistaat will jetzt - sechs Jahre später - ebenfalls eine Stelle für die Poinger finanzieren. Der Antrag dazu war aus dem Ebersberger Schulamt gekommen. Nun ist man im Poinger Rathaus etwas verblüfft, doch ablehnen will man das unerwartete Geschenk nicht, sagt Bürgermeister Albert Hingerl (SPD): "Wenn man uns was Gutes tun will, sagen wir nicht Nein."

Insgesamt finanziert das Kultusministerium bayernweit 60 Stellen für Schulsozialarbeit, 16 davon in Oberbayern. Dass Poing zum Zug kommen sollte, war der Vorschlag von Schulamtsleiterin Angela Sauter - bei der Gemeinde wusste man von dem Vorstoß allerdings nichts. Ihr Vorschlag sei "nach Abwägung verschiedener Möglichkeiten" erfolgt, sagt Sauter dazu. Schon im neuen Schuljahr solle die Stelle besetzt sein. Konkret soll sich die neue Kraft um die Sozialarbeit an der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße und an der Anni-Pickert-Grundschule kümmern.

Wie das dann allerdings tatsächlich laufen soll, muss erst noch geklärt werden - denn nach Angaben des Bürgermeisters gibt es an den Schulen bereits bewährte Sozialpädagogen, von denen man sich auch nicht trennen wolle. Man erwäge aber, die beiden Kräfte eventuell künftig mehr für andere Aufgaben einzusetzen, so Hingerl. Dies müsse man im September mit den betroffenen Schulleitungen klären.