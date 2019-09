Am Donnerstag ist eine Frau am Poinger Bahnhof Ziel eines Angriffs geworden. Gegen 14 Uhr packte sie ein Unbekannter auf dem Bahnhofsvorplatz zur Alten Gruber Straße an ihrer Jacke und hielt sie fest. Als sie sich befreien wollte, riss die Jacke. Der Täter rannte anschließend davon. Hinweise an die Polizei Poing, Telefon (08121) 9917-0.