5. Mai 2019, 21:52 Uhr Poing Tiere im Fokus

Der Tier- und Wildlife-Fotografie widmet sich ein Workshop der VHS im Wildpark Poing am kommenden Wochenende. Die Teilnehmer versuchen auf Bewegung zu achten, den Bildaufbau zu gestalten und den besten Standpunkt zu finden, um die Individualität eines Tieres herauszustellen. Hierzu eignet sich der Wildpark Poing sehr gut, da man dort an viele Tiere nahe heran kann, ohne riesige Brennweiten zu brauchen. Der Fotoworkshop ist vor allem für Einsteiger geeignet, da immer wieder auf die Basics in der Tierfotografie eingegangen wird. Die Teilnehmer treffen sich am Samstag, 11. Mai, um 9.30 am Eingang des Wildparks (Osterfeldweg 20 in Poing), die Veranstaltung dauert bis 15.30 Uhr. Am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr kommt man noch einmal in den Räumen der VHS zusammen (Baldhamer Straße 39 in Vaterstetten), um die Bilder auszuwerten und Erfahrungen auszutauschen.