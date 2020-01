Ziemlich dreist ist ein Unbekannter vorgegangen, der am Donnerstag zwischen 5.45 und 13 Uhr in der Gruber Straße einen Roller gestohlen hat. Der schwarze Alpha Motors Speedster 50 im Wert von etwa 800 Euro war per Kettenschloss am Zaun der Baywa befestigt, der Dieb hat den Roller offenbar mit einem massiven Werkzeug aufgebrochen und das Fahrzeug anschließend entweder kurzgeschlossen oder in ein größeres Fahrzeug eingeladen. Hinweise bitte an die Polizei Poing unter (08121) 9917-0.