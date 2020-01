Man kann es sich gut merken und jeder kann darin etwas anderes sehen: Ein Herz, zwei Menschen, die sich die Hand reichen oder Mickymaus-Ohren," begründet Sprecherin Christina Tarnikas die Entscheidung der Jury, den Entwurf von Solveig Hansen zum mit 300 Euro dotierten Sieger des Logo-Wettbewerbs der Aktionsgruppe Respekt@Poing zu machen. Auf Anregung von Bürgermeister Albert Hingerl Ende 2018 nach einstimmigem Gemeinderatsbeschluss gegründet, steht das überparteiliche Bündnis für ein respektvolles Miteinander aller sowie gegen Religionshass, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus: Jeder soll in Poing glücklich leben können. Nun musste ein Logo her - und wie könnte man die Bürger besser einbinden als durch einen öffentlichen Wettbewerb?

Mit einer solch großen Resonanz hätte jedoch niemand gerechnet. Denn die zwanzigjährige Gewinnerin hat sich gegen 59 weitere Einreichungen durchgesetzt, die teilweise sogar von Profis wie Peter von Walter stammen. Für den Grafikdesigner, dem sein Entwurf 100 Euro und den dritten Platz eingebracht hat, war die Teilnahme gleichzeitig persönliches Anliegen und berufliche Herausforderung. Bei der Entgegennahme der Urkunde kuschelt sich sein zehn Monate alter Sohn noch ein wenig schüchtern in Papas Arm, während sich der drei Jahre alte Bruder stolz an einem Orangensaftglas festhält. Die beiden sind aber längst nicht die Jüngsten im Bürgerhaus. Unter den mehr als hundert Besuchern der von Pit Golle und seiner Band Spam mit jiddischen Liedern umrahmten Veranstaltung sind zahlreiche Familien mit kleinen Kindern. Außerdem überraschend viele Jugendliche und junge Erwachsene. Gut möglich, dass der Großteil ebenfalls bei der Ausschreibung mitgemacht hat. Teilweise hätten sich ganze Familien beworben, sagt Tarnikas lachend - was sich bestätigt, als Antje Friedrich nach vorne kommt, um ihren zweiten Preis in Höhe von 200 Euro entgegenzunehmen. Denn neben der Bilanzbuchhalterin aus Sachsen, die seit 2001 in Poing lebt, hat auch ihre 13-jährige Tochter Wibke zwei Entwürfe eingereicht.

Detailansicht öffnen Die vier besten Entwürfe des Logo-Wettbewerbs von Respekt@Poing: Viel Raum zur Interpretation lässt Solveig Hansen (oben links), Antje Friedrich hat sich am Gemeindewappen orientiert (oben rechts) und Peter von Walter mag es herzlich-bunt (unten). Der Jugendförderpreis ging an Beyza und Suzan Öztürk. Grafiken: Veranstalter

"Es gibt nicht nur drei Gewinner - alle haben gewonnen", sagt Omid Atai, SPD-Landratskandidat und ebenfalls Sprecher der Initiative, den am meisten beeindruckt hat, dass "so viele unterschiedliche Talente und Erfahrungen" in die Gestaltung der Logos eingeflossen sind. Was sie zu ihrem Entwurf bewogen hat, erklärt Beyza Öztürk als einzige (und mit 16 Jahren jüngste) der Ausgezeichneten in einer erstaunlich reifen Rede, die schnell klar macht, warum der Elftklässlerin ein Förderpreis in Form eines 50-Euro-Gutscheins für ein Künstlerbedarf-Fachgeschäft zuerkannt wurde. Die farbigen Lettern über den beiden ineinander verschlungenen Händen stünden für eine bunte Gesellschaft. Bewusst seien die Buchstaben wie Puzzleteile gestaltet, die zusammengeführt werden müssten. "Respekt ist wichtig, aber auch schwierig. Manchmal kann es lange dauern. Vor allem aber: Einer allein schafft das nicht, man muss dafür zusammenarbeiten."

Die Älteste von fünf Geschwistern hat ihre Logo-Version mit Unterstützung der elfjährigen Suzan angefertigt. Den Schwestern war diese Chance zur Mitgestaltung wichtig, denn "wir sind alle zusammen Poing". Nicht ganz unwahrscheinlich, dass Mutter Nurten Öztürk an dieser Haltung durchaus Anteil hat. Die Islam-Wissenschaftlerin lebt nach Stationen in Nordrhein-Westfalen und Hessen seit drei Jahren mit ihrer Familie in Poing. Zur Aktionsgruppe, deren harter Kern bei den monatlichen Treffen aus etwa 15 Personen besteht, kam sie durch ihre Freundin Arzu Fil-Deliorman. Diese, Mitarbeiterin der Gemeinde im Bereich Jugend und Bildung, ist ebenso wie die "waschechte Bremerin" Filiz Bernhard davon überzeugt, dass es gerade die Vielfalt ist, die das Leben in ihrer Wahlheimat so bereichert.

Das weiß auch der Bürgermeister: "Unsere Gemeinde ist bayerisch, aber für die ganze Welt offen!" Besonders stolz ist Hungerl darauf, dass "Nicht-Politiker ohne Zwang und Druck" den Beschluss umgesetzt haben. Weil er von den Ergebnissen des Wettbewerbs so begeistert ist, entschließt er sich spontan für die Stiftung eines Sonderpreises. Später wird man erfahren, dass dieser an die Bildhauerin und Kunsttherapeutin Tamara Flade geht. Doch nicht nur vom Gemeindeoberhaupt kommt Unterstützung, sondern neben anderen auch vom landkreisweiten Bündnis "Bunt statt Braun", dessen Vertreterin Angela Warg-Portenlänger ebenfalls anwesend ist.

Pläne für die Zukunft hat Respekt@Poing einige: Workshops zum Umgang mit Hate Speech, Selbstbehauptungskurse, vielleicht ein Festival. Die Einladungen zu all diesen Events werden das Gewinnerlogo tragen, das bei genauerer Betrachtung noch einige Extras aufweist: links ein "R" und gegenüber ein spiegelverkehrtes "P". Gekrönt wird das alles durch einen Aspekt, den "Buck" Hingerl sofort erkannt hat: den Sparren des Poinger Gemeindewappens! Klar, dass das neue Logo künftig auch das Gemeindeblatt zieren soll.