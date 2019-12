Passanten finden den 38-Jährigen blutend und stark unterkühlt am Straßenrand. Einen Sturz schließen die Beamten aus.

Blutend und stark unterkühlt haben Passanten einen 38-jährigen Poinger in den frühen Morgenstunden des 17. Dezembers in der Gruber Straße aufgefunden. Der Mann war bewusstlos geschlagen und schwer verletzt worden. Erst jetzt wurde der Vorfall der Polizei gemeldet. Deren Angaben zufolge war der Poinger zunächst auf einer Weihnachtsfeier in München und fuhr gegen 4.30 Uhr mit einem Taxi nach Hause. Gegen 7 Uhr wurde der Geschädigte dann aufgefunden und dem Rettungsdienst übergeben.

Im Krankenhaus wurden diverse Frakturen im Gesicht und am Kopf diagnostiziert. Laut den behandelnden Ärzten ist ein Sturz auszuschließen, weshalb die Polizei Poing nun wegen Körperverletzung ermittelt. Wer dazu Hinweise geben kann, soll sich unter (08121) 99170 melden.