19. August 2019, 21:31 Uhr Poing Mehrere Gegenstände aus Auto gestohlen

Mehrere Gegenstände im Wert von etwa 740 Euro hat ein Unbekannter aus einem Auto in Poing geklaut. Das Fahrzeug war in der Zeit von 14. bis 18. August in der Kampenwandstraße abgestellt. Wie der Täter ins Fahrzeug gelangt war, ist bislang nicht bekannt.