Mit der Aufklärung zweier Fahrraddiebstähle muss sich derzeit die Poinger Polizei beschäftigen, die deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft. Am vergangenen Wochenende ist ein Kinderfahrrad der Marke "Axess" mitsamt seinem Schloss in der Alpenrosenstraße in Poing entwendet worden. Das neongelbe Fahrrad hat den Beamten zufolge einen Wert von etwa 250 Euro. Auch in der Markt Schwabener Bahnhofsstraße hat ein Fahrraddieb zugeschlagen, und zwar bereits am vergangenen Mittwoch zwischen 7 und 22 Uhr. In dieser Zeit hat ein Unbekannter ein anthrazit-farbenes Damen-City-Rad der Marke Mifa gestohlen. Das angebrachte Kabelschloss wurde ebenfalls entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Wer zu den Fällen Hinweisen geben kann, soll sich mit der Polizei Poing unter (08121) 9917-0 in Verbindung zu setzen.