Unangenehme Überraschungen haben zwei Autofahrer in den vergangenen Tagen in Poing und Markt Schwaben erlebt: Unbekannte haben ihre geparkten Autos zerkratzt und nicht unerheblichen Sachschaden verursacht. Im ersten Fall war das Auto zwischen dem 16. und dem 29. Oktober in der Blumenstraße in Poing abgestellt. Hier wurde wahrscheinlich mit einem Schlüssel die linke Fahrzeugseite verkratzt, der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizei weist darauf hin, dass in den vergangenen Monaten in diesem Bereich vermehrt Fahrzeuge verkratzt und beschädigt wurden. Im zweiten Fall liegt der Sachschaden sogar bei 4000 Euro, hier wurde am Dienstagabend ein im Parkhaus des Hallenbades abgestelltes Auto verkratzt. In beiden Fällen hofft die Polizei Poing, Telefon (08121)9917-0, auf Hinweise von Zeugen.