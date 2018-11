21. November 2018, 22:09 Uhr Poing Lieder über d' Schui

Der Trachtenverein Aubergler Poing lädt wieder zum Sänger- und Musikantenhoagascht: Er findet statt am Samstag, 24. November, im Pfarrheim von Sankt Michael um 19.30 Uhr (Einlass und Bewirtung ab 18 Uhr). Das Motto "In da Schui" wird ungesetzt von vier Gruppen: Zu Gast sind die Feldroaner Musi, eine Tanzlmusi in der Besetzung aus Flügelhorn, Basstrompete, Tuba, Ziach und Gitarre, die Herzkirsch Diandl, ein Dreigesang mit frischen Stimmen und lustigen Liedern, die Kirchöttinger Stubenmusi sowie das Zwoagschroa, ein Duo, das selbstgestrickte, aber auch altbekannte Wirtshauslieder und Couplets spielt. Kurzweilig durchs Programm führt Christian Falterer, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt an der Abendkasse kostet neun Euro.