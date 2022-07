Von Anja Blum und Korbinian Eisenberger, Poing

Flammen am frühen Freitagnachmittag an einem der prominentesten Bauwerke im Osten von München: Es handelt sich um die preisgekrönte katholische Kirche "Seliger Pater Rupert Mayer" in Poing im Landkreis Ebersberg. Wie der Ebersberger Kreisbrandrat Andreas Heiß am Nachmittag mitteilte, "stand ein Teil der Außenfassade bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand".

Gegen 13.15 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Minuten später rückten Feuerwehren aus der Region nach Poing zum Großeinsatz aus. Um 14.15 Uhr teilte Brandrat Heiß auf SZ-Nachfrage mit, dass der Brand inzwischen gelöscht sei und sich die ersten Einsatzkräfte wieder auf dem Heimweg befänden.

Detailansicht öffnen Ein Teil des Außenfassade brannte, das Feuer ist inzwischen gelöscht. (Foto: Christian Endt)

Die Feuerwehr entraucht derzeit das Kirchenschiff und kontrolliert, ob sich an den weißen Kacheln der Außenfassade noch Glutnester befinden, die den Brand neu entfachen könnten. Menschen wurden nicht verletzt.

Am späteren Freitagnachmittag stellte die Polizei die Brandursache fest: An der Seitentür wollte jemand mit einer Feuerlanze samt Bunsenbrenner Unkraut vernichten. Dabei geriet die eine Kirchentür in Brand. Das Feuer breitete sich von dort auf die Fassade aus. Der Schaden ist laut Polizei hoch, jedoch noch nicht genau zu beziffern - er liege nach einer ersten Beurteilung wohl im hohen sechsstelligen Bereich.

Detailansicht öffnen Nun ist zu klären: Wie hoch ist der Schaden? Und wie kam es zu dem Brand? (Foto: Christian Endt)

Im Einsatz sind und waren die Feuerwehren aus Poing, Oberndorf, Parsdorf, Gelting, Markt Schwaben, Kirchheim und Pliening sowie die Kreisbrandinspektion, die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung und die Werksfeuerwehr Canon.

Das Kirchenzentrum Seliger Pater Rupert Mayer in Poing war 2019 mit dem Architekturpreis "Große Nike" des Bunds Deutscher Architekten ausgezeichnet worden. Der vom Münchner Architekturbüro Meck entworfene Bau ist unter anderem aus 15 000 weißen Keramikkacheln gefertigt.