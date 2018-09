16. September 2018, 22:05 Uhr Poing Kein Anschluss für Poing

Einen Halt der Express-S-Bahn, die zwischen Erding und München Ost ohne Stopp verkehrt, wird es in Poing auch weiterhin nicht geben. Das teilte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit. Die Forderung nach einer solchen S-Bahn, die den Pendlerverkehr nach München in den Morgenstunden entlasten soll, gibt es seit Jahren. Eine erneute Prüfung der Eisenbahngesellschaft hat ergeben, dass nur ein Halt um 6.34 Uhr möglich wäre. Wegen der dichten Taktung der übrigen S-Bahnen und der Züge der Südostbayernbahn zwischen München und Mühldorf kommen andere Uhrzeiten nicht in Frage. Da die meisten Pendler erst nach 7 Uhr in die Landeshauptstadt aufbrechen, würde sich ein solch früher Halt nicht rentieren.