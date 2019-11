Die Kunst der schönen Schrift wird heutzutage wieder sehr geschätzt. Eine spezielle Schrift als Ganzes zu erlernen, ist aber anspruchsvolle Arbeit und verlangt viel Übung. Ein einfacher Einstieg in die Kalligrafie sei aber trotzdem möglich, verspricht die Poinger VHS, und zwar mit dem Erlernen der Unzialschrift. Sie sei gut lesbar und obendrein sehr dekorativ. Schon einzelne Wörter könnten so geschrieben aus einer einfachen Karte etwas ganz Besonderes machen. Die Künstlerin Heike Wildmoser aus Kirchseeon zeigt nun während eines Wochenendseminars bei der VHS, wie sich mit Kalligrafie kurze Texte, Gedichte und zum Beispiel Weihnachtskarten ansprechend gestalten lassen. Ihr Seminar findet am Freitag, 8. November, von 18.30 bis 21.30 Uhr statt und am Samstag, 9. November, von 10 bis 17 Uhr. Veranstaltungsort ist das Poinger VHS-Haus in der Friedensstraße 5, die Gebühr beträgt 52,50 Euro. Weitere Infos und Anmeldung im Internet unter www.vhs-vaterstetten.de oder telefonisch unter (08106) 35 90 91. Die Kursnummer lautet 8180.