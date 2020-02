Jazz-, Rock- und Popmusik bekommen an Musikschulen einen immer größeren Stellenwert. Auch in Vaterstetten ist das so, die Schule dort entwickelt sich laut Schulleiter Bernd Kölmel derzeit "zu einer regelrechten Talentschmiede". Auch die Kooperationen in der Region tragen weiter Früchte: Am Freitag, 7. Februar, um 18 Uhr laden die Musikschule Vaterstetten und die Realschule Poing zu einem gemeinsamen Konzert ein. Es findet statt in der Aula der Realschule. Die Gäste erwartet neben vielen spannenden Formationen aus Jazz, Rock und Pop auch die Premiere der Bläserklasse in der fünften Jahrgangsstufe. Das Programm spannt so einen Bogen von Musicalevergreens über Hits der Beatles bis hin zu aktuellen Popsongs. Der Eintritt ist frei.