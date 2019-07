19. Juli 2019, 22:33 Uhr Poing Jazz im Park

Zum Sommerkonzert "Jazz & More" im Reuterpark lädt die Gemeinde am Sonntag, 21. Juli, ein. Das Programm wird von der Musikschule Vaterstetten gestaltet: Den Auftakt macht um 17 Uhr das Blasorchester "Haste Töne", es folgen eine Trommelgruppe, "Swinging Strings & Sax and more" und eine Rockjazz-Combo bis hin zur Big Band der Musikschule. Schluss ist um 21 Uhr. Bei Regen wird das Konzert auf Mittwoch, 24. Juli, verschoben. Der Eintritt ist frei.