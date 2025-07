Sicherheit Was Kinder wissen sollten, wenn sie allein zur Schule gehen 21. Juli 2025, 16:33 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Je älter die Kinder werden, desto weitere Wege legen sie alleine zurück (Symbolbild). In Poing werden Viertklässler in einer „Fragestunde mit der Polizei“ auf diese Umstellung vorbereitet. (Foto: Silvia Marks/dpa)

Wo ist der beste Platz im Bus? Wie spreche ich mit Fremden? Wie organisiere ich Hilfe? In Poing bereiten eine Polizistin und eine Sozialarbeiterin Viertklässler auf neue Herausforderungen vor – und sprechen dabei in lockerer Atmosphäre heikle Themen an.

Von Anja Blum, Poing

