15. April 2019, 22:07 Uhr Poing Gehweg mit Graffiti besprüht

Einen eher ungewöhnlichen Ort für ihre Graffiti haben sich am Wochenende Unbekannte in Poing ausgesucht. Vermutlich zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh sprühten sie auf den Gehweg der Claudiusstraße, Ecke Am Töpferofen, in dunkelgrauer Farbe Graffiti-Tags. Der Schaden ist laut Polizei zwar noch nicht bekannt, dürfte sich aber in Grenzen halten, vermutlich fallen nur Reinigungskosten an.