23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Poing Drei Mal Kultur

Die Kulturtage Poing gehen am kommenden Wochenende in die zweite Runde: "Spätsommerromantik" kann man erleben am Freitag, 26. Oktober, um 20 Uhr bei einem Arien- und Kammermusikabend in der Christuskirche. Zu hören sind die Mezzosopranistin Barbara Sauter, der junge Anzinger Bassist Frederic Jost, Yuko Miura am Klavier sowie die Geigerinnen Pamela Rachel und Ayano Miura. Wieder völlig anders kommt dann der Samstag, 27. Oktober, daher, denn da heißt es um 19 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule: "Bei uns dahoam - ein bayrischer Abend mit Poinger Vereinen". Dabei sind die Tanzlmusik der Musikkapelle Poing, die Aubergler und der Poinger Dreigsang, begleitet an der Zither von Hans Eibl, sowie Hans Hoesch, der durch den Abend führen wird. Zum Abschluss am Sonntag, 28. Oktober, um 18 Uhr gibt es noch einmal Theater zu sehen, das Ensemble der Theatertage spielt den "Raub der Sabinerinnen". Karten gibt's im Buchladen Poing im City Center.