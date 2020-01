Früher wurden auf dem Areal in Grub Hühner gehalten, dann zog in einem Teil der Ställe ein ungenehmigter Flohmarkt ein. Nun scheint es sehr wahrscheinlich, dass hier ein Neubau für die Poinger Polizeiinspektion entsteht.

Das Gelände im Poinger Westen hat schon einiges erlebt: Erst wurden hier vom Versuchsgut in Grub Hühner gehalten, danach wurde in den noch vorhandenen Ställen ein charmanter, aber nicht genehmigter Flohmarkt etabliert. Künftig wird wohl die Polizei im nördlichen Landkreis hier ihren Standort haben: Ein Gutachten des Staatlichen Bauamts Rosenheim hat gezeigt, dass sich das Grundstück für einen Neubau der Polizeiinspektion Poing eignen würde. Die Immobilienverwaltung des Freistaats (Imby) will auch eine entsprechende Verwendung empfehlen, wie ein Sprecher mitteilt. Wann tatsächlich die Poinger Polizisten in ihren Neubau umziehen können, steht aber noch nicht fest.

"Sobald eine positive Empfehlung der Imby vorliegt, werden wir beantragen, das Grundstück der bayerischen Polizei zur Bewirtschaftung zu übertragen", erläutert ein Sprecher des Innenministeriums. Zusätzlich muss das Bauvorhaben noch im Haushalt veranschlagt werden. Eine Anmeldung sei, so heißt es aus dem Ministerium, für den Doppelhaushalt 2021/22 vorgesehen.

Zwar steht die offizielle Umzugsbestätigung noch aus, doch Poings Polizeichef Helmut Hintereder geht davon aus, dass das die Lösung ist, die letztlich gewählt wird. Aus seiner Sicht wäre ein Neubau in Grub auf jeden Fall eine Verbesserung im Vergleich zu heute. Das 1971 errichtete und mehrmals erweiterte Gebäude an der Markomannenstraße ist, wie er es diplomatisch ausdrückt, "in die Jahre gekommen" und auch zu klein.

Detailansicht öffnen Die alte Poinger Polizeistation. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Ein großer Nachteil ist es in den Augen Hintereders außerdem, dass es keinen abgeschlossenen Hof für die Polizeifahrzeuge hat, die Autos müssen vor der Eingangstür geparkt werden. Darüber hinaus befindet sich die Inspektion mitten in einem Wohngebiet - das ist weder für die Polizisten noch für die Anwohner ideal. Der Standort in Grub eignet sich nach Einschätzung Hintereders gut, auch wenn er ein anderes Grundstück, das ebenfalls geprüft worden war und noch etwas näher am Hauptort Poing gewesen wäre, präferiert hätte: "Aber das Leben ist kein Wunschkonzert."

Politiker aus dem Landkreis Ebersberg fordern mehr Polizeipersonal

Sicher ist inzwischen, dass die Poinger Polizei das Grundstück im Falle eines Umzugs für sich hätte. Das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord und das Innenministerium hatten zwar grundsätzlich geprüft, ob noch andere Polizeidienststellen hierher ausgelagert werden könnten, doch das ist nun nicht mehr geplant, wie das Innenministerium mitteilt.

Höchst unwahrscheinlich ist hingegen, dass ein von vielen Gruppierungen und Politikern im Landkreis geäußerter Wunsch sich erfüllt und eine dritte Polizeiinspektion im Landkreis Ebersberg eingerichtet wird. Auch im Kommunalwahlkampf war dies erneut ein Thema geworden. Für einen dritten Standort gebe es keine entsprechenden Planungen, teilt das Innenministerium mit - und auch keine Notwendigkeit. "Wir beabsichtigen, landesweit die Polizeipräsenz durch mehr Beamte zu verstärken, nicht aber durch eine Vermehrung von Dienststellen", so ein Sprecher.

Tatsächlich fordern Politiker aus dem Landkreis schon lange, dass das Personal in den beiden Inspektionen in Poing und Ebersberg deutlich aufgestockt wird. Denn die Aufgaben der Polizei im Landkreis haben enorm zugenommen, nicht zuletzt wegen des erheblichen Zuzugs. Als etwa die Polizeiinspektion Poing im Dezember 1971 ihren Betrieb aufnahm, lebten in ihrem Zuständigkeitsbereich gerade einmal 33 000 Menschen. Heute sind es fast 75 000. Die personelle Ausstattung hat mit diesem Wachstum nicht Schritt gehalten, und nicht alle Stellen sind besetzt - von den 65 Stellen, die Poing zugeordnet sind, sind es derzeit laut Hintereder 57.