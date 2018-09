5. September 2018, 22:00 Uhr Poing Bei Streit mit Messer gedroht

In der Flüchtlingsunterkunft in der Senator-Gerauer-Straße in Grub sind am Dienstag zwei Bewohner heftig aneinandergeraten, der Grund war zunächst nicht bekannt. Ein 33-Jähriger bedrohte nach Angaben der Polizei einen 21-Jährigen mit einem Messer. Der ergriff die Flucht und suchte Schutz in einem angrenzenden Wohncontainer, in dem sich ein Mitarbeiter des Securitydienstes befand. Der 62-jährige Sicherheitsmann versuchte, den 33-Jährigen zu beruhigen, dies gelang ihm allerdings nicht - der Mann bedrohte nun auch den Sicherheitsmann mit den Messer. Schließlich begab sich der aggressive Bewohner wieder in sein Zimmer, wo er von den herbeigerufenen Polizeibeamten widerstandslos festgenommen werden konnte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Poing ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Ein Haftantrag seitens der Staatsanwaltschaft wurde nicht gestellt.