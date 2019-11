Zum ersten Mal kann man am Samstag, 9. November, in Poing ein Lichterlabyrinth aus Hunderten von Kerzen erleben. Das Lichterlabyrinth wird errichtet südöstlich des Monopteros im Bergfeldpark (in der Nähe des Biotops). Los geht's um 19 Uhr. In zauberhafter Atmosphäre kann sich dann jeder durch das Lichterlabyrinth tasten. Zusätzlich gibt es kostenlos heiße Getränke. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus, aktuelle Infos dazu gibt es auf der Homepage des Veranstalters, der CSU Poing.