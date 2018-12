13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Poing Bauhofmitarbeiter decken Unfallflucht auf

Zwei aufmerksame Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Poing haben am Dienstag einen Schaden an einer Verkehrsinsel in der Professor-Zorn-Straße in Grub festgestellt - und gleich dazu beigetragen, den Verursacher aufzuspüren. Ein Auto war dem Anschein nach über die Verkehrsinsel gefahren und hatte dabei ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und stark beschädigt. Die an der Unfallstelle zurückgebliebenen Fahrzeugteile nahmen die Bauhofmitarbeiter mit und banden das ausgelaufene Öl. Anhand der Ölspuren wurden sie auf einen abgestellten Wagen am nahegelegenen Bahnhofsparkplatz in Grub aufmerksam. Die beiden verständigten nun die Polizei Poing. Als der Wagen abgeschleppt wurde, zeigte sich ganz deutlich, dass es sich um das Fahrzeug handeln musste, das den Schaden verursacht hatte. Als verantwortlicher Fahrer konnte mittlerweile ein 31-jähriger Mann aus Vaterstetten ermittelt werden. Er war wohl in Grub unterwegs gewesen und auf die Verkehrsinsel geraten. Zusammen mit einem Freund schob er den Pkw, der nicht mehr anspringen wollte, zum nahegelegenen P&R-Parkplatz. Gegen den Fahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1500 Euro.