1. Mai 2019, 22:04 Uhr Poing Bauer und Spion

"Agent Alois" heißt die Komödie, die die Theatergruppe des Trachtenvereins Aubergler Poing nun zeigt. Christian Lex hat das Stück geschrieben, es spielt während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München: Der junge Felix hat eingefädelt, dass DDR-Schwimmstar Bille Bergmann auf dem Bauernhof seines Onkels einquartiert wird. Dummerweise hat sie ihre Aufpasserin dabei, die für die Stasi arbeitet und überall Spionage wittert. Vor allem misstraut sie dem Bauern Alois - und der hat tatsächlich Brisantes zu verbergen. Aber auch die Pläne von Felix und Bille scheinen in Gefahr... Gespielt wird in der Aula der Anni-Pickert-Schule, und zwar nochmals am Freitag und Samstag, 3./4. Mai, um 20 Uhr, und am Sonntag, 5. Mai, um 18 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Karten gibt es in der Boutique Schnick Schnack oder an der Abendkasse.