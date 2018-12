2. Dezember 2018, 22:21 Uhr Poing Autokennzeichen gestohlen

Diebe haben am Samstag zwischen 11.30 und 14 Uhr in der Römerstraße das hintere Kennzeichen eines schwarzen Audi A 3 gestohlen. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Poing unter Telefon (08121) 99 17-0 in Verbindung zu setzen.