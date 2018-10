4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Poing Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat in Poing erneut ein Auto zerkratzt. Der Wagen war am Mittwoch in der Alpspitzstraße geparkt; als der Fahrer gegen 17.30 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte er einen langen Kratzer auf der Beifahrerseite fest. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Poing, Telefon (08121)99170.