11. September 2018, 21:53 Uhr Poetische Momentaufnahmen Ein leeres Blatt als Verheißung

Der Anzinger Künstler Siegfried Horst gewährt bei seiner neuen Ausstellung in der Galerie im Tiermuseum Einblick in seine Skizzenbücher. Die zeichnerischen Notizen aus 40 Jahren zeugen von einem liebevollen Blick auf das Leben

Von Jessica Schober, Forstinning

Ein Blick ins Skizzenbuch eines Künstlers ist wohl fast so intim wie ein Blick in sein Tagebuch. Er legt frei, was unfertig und roh notiert wurde. Hier schaut einen der melancholische Blick einer verflossenen Liebe an, wie sie unter der Bettdecke hervorlugt. Dort ist die Terrakottaskulptur erkennbar, die daheim auf dem Fenstersims steht, schnell hinschraffiert, gekritzelt beinahe. Und dann der traurige Blick aus den Augen des Künstlers selbst, am Abend einer schon lange überlebten Trennung. Es sind intime, persönliche Momente aus den vergangenen 40 Jahren, festgehalten mit sicherem Zeichenstrich, die der Künstler Siegfried Horst von Donnerstag an in der Galerie im Tiermuseum in Forstinning zeigt.

Aus den frühen Entwürfen in seinem Skizzenbuch entwickelte Siegfried Horst später die Tulpen als Leinwandmotiv. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Dabei ist das Herzeigen der Zeichenskizzen gar nicht so leicht für ihn. "Wie soll ich das nur präsentieren?", fragte sich der 77-Jährige in der Vorbereitungsphase zur Ausstellung. Seine Skizzenbücher sind ein Sammelsurium von unterschiedlichen Heften und Büchern, mal im Taschenbuchformat, dann wieder in DIN-A4-Größe. Nein, Horst wollte seine Skizzenbücher nicht in Glasvitrinen wie Reliquien aufbahren. Er ließ Reproduktionen von dem Rosenheimer Fotografen Martin Weiand anfertigen und hängte diese in großen Fahnen in der Galerie auf. Thematisch unterteilt Horst die Ausstellung in drei Bereiche, die er heiter bezeichnet hat als "Gesichter, dicke Frauen und dünne Frauen, Sonstiges". Es sind Motive aus seinen Skizzenbüchern aus den Jahren 1976 bis 2018, manche von ihnen dienten dem Künstler später als Vorlage für großflächige Gemälde, andere hielten einfach eine Alltagsbegebenheit fest. Spannend ist zu sehen, wie Horst die Skizzen als Vorstudie für die Leinwandarbeit nutzte. Drei Tulpen stehen da und sind als Zeichnung mindestens so stark wie als Gemälde.

Manche Studien zeigen Urlaubsmomente. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Siegfried Horst wurde 1941 in einem Flüchtlingslager im österreichischen Neuenkirchen geboren, seine Eltern kamen aus Rumänien. Er studierte in Kassel in der Malklasse von Arnold Bode, dem Gründer der Documenta. Nach München kam Horst, weil es ihm so mühsam schien, seine Familie von der Malerei zu ernähren, wie er sagt. Der gelernte Schriftsetzer, studierte Grafiker und freie Maler landete in der Verlagsbranche und gestaltete Buchtitel, bevor er sich im Jahr 2000 ganz seiner Kunst in seinem Anzinger Atelier widmete. Gezeichnet hat er in all Jahren immer nebenbei. "Ich sitze abends in meinem Sessel, nehme mir Block und Filzmarker und beginne zu zeichnen", erzählt Horst. Dabei schaue er kaum auf die Skizze, nur auf den Gegenstand. "Ich bin immer beim Motiv."

"Die Gedanken sind frei" bezieht sich auf ein Gedicht. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

In sein Skizzenbuch haben es so auch Beobachtungen aus seinem Künstleralltag geschafft. Einmal hatte er in seinem Atelier im Dachgeschoss gerade an großflächigen Gemälden gearbeitet. Die noch feuchten Leinwände nahm er mit, ein Stockwerk tiefer ins Wohnzimmer und machte es sich in seinem Sessel bequem - und da zückte er erneut den Zeichenblock und zeichnete die eigenen Werke ab.

Sein Zeichenschwung wurde mit der Zeit immer rascher und reduzierter. Er deutet auf die Zeichnung einer langwimprigen Frau und sagt: "Da, das war 1982, da verharrte ich noch sehr im Detail - danach bin ich immer schneller geworden." Manche seiner "30-Sekunden-Kunstwerke" zeigen Szenen aus dem Landkreis, den Ebersberger Klostersee, den Schartlhof bei Glonn oder einen Spaziergang am Notzinger Weiher im Landkreis Erding. Auf einer Skizze schwirren Vögel picassoesk um ein Gesicht. Schillers Gedicht "Die Gedanken sind frei" habe ihn dazu inspiriert.

"Ich bin mit dem Zeichnen aufgewachsen", erzählt Horst. Als Fünfjähriger entdeckte er einen Brief seiner Tante in Sütterlinschrift, daneben hatte die Mutter ein weißes Blatt Papier und einen Stift gelegt, zum Beantworten des Schreibens. Die leere Seite zog den Buben magisch an. Er begann die Buchstaben abzuzeichnen, bis die große Schwester rief: "Schau mal, Mutter, der Siegfried kann schon schreiben!" Danach habe er den Stift einfach nicht mehr aus der Hand gelegt und die Welt um ihn herum gezeichnet. Die Kühe, Pferde, Hühner und Schweine auf dem Hof, auf dem er aufwuchs. Später dann Details auf Reisen nach Frankreich oder eben Skulpturen im eigenen Wohnzimmer. "Ich habe keine Angst vor einem weißen Blatt Papier. Für mich bedeutet es eine Verheißung, eine Möglichkeit." Und so malt er, was er vor sich sieht, denn: "Ich bin ehrlicher, wenn ich mich mit dem Gegenstand selbst auseinander setze." Viele der Skizzen wirken, als wären sie gar nicht für die Augen eines Betrachters gedacht gewesen. Vielleicht sind sie deshalb umso poetischer.

Die Vernissage zur Ausstellung "Aus meinen Skizzenbüchern" findet statt an diesem Donnerstag, 13. September, um 18.30 Uhr in der Galerie im Tiermuseum in Forstinning. Zu sehen sind die Skizzen bis zum 20. Oktober jeweils freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.