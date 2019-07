4. Juli 2019, 21:47 Uhr Podiumsdiskussion Altbekannte Argumente

Der Landesvorsitzende der Grünen Dieter Janecek und der CSU-Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz debattieren in Kirchseeon mit der "Fridays For Future"-Aktivistin Emily Hoog und dem Klassensprecher Levin Dudewic. Tobias Fluck und Franziska Stibor von der SMV moderieren.

Vor der ersten Fridays for Future-Demonstration in Ebersberg, setzen sich die Bundestagsabgeordneten Andi Lenz (CSU) und Dieter Janecek mit Schülern im Gymnasium Kirchseeon auseinander

Von Hoda Shoeir, Kirchseeon

Kurz vor der für diesen Freitag in Ebersberg geplanten "Fridays For Future"-Demonstration (FFF) hatte die Schülermitverwaltung des Gymnasiums Kirchseeon zu einer Podiumsdiskussion geladen. Der Vorsitzende des parlamentarischen Beirats für Nachhaltigkeit im Bundestag, Andreas Lenz (CSU), und der Landesvorsitzende der Grünen, Dieter Janecek (MdB), waren gekommen und saßen zwei Schülern auf dem Podium gegenüber; der Kirchseeoner FFF-Aktivistin Emily Hoog und dem Klassensprecher Levin Dudewic. Tobias Fluck und Franziska Stibor von der SMV moderierten.

13.45 Uhr war es, der Raum mit Schülern diverser Altersgruppen bepackt. Dieter Janecek, passend zur Farbe seiner Partei im grünen T-Shirt, eröffnete den Schlagabtausch. "Wir haben nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf, wenn es ums Klima geht. Ich rede nicht von Jahren, sondern das ist Gegenwart". Er fuhr fort: "Es geht darum, dass man Bündnisse schmiedet, unser Lebensstil ist nicht verträglich". Dem konnte der CSU-Abgeordnete Lenz nicht widersprechen, er betonte allerdings, man solle sich die Zahlen angucken. Es seien, sagt er, schon Ziele verwirklicht worden. Mit der Energiewende sei aktiv Klimaschutz betrieben worden, es fehle nur noch die nächste Stufe der Klimaneutralität. "Es ist nicht so, dass es nur eines Schnipps von der Politik bedarf. Wir brauchen Innovationen, Technologien, aber vor allem die Lust auf Zukunft. Und wir brauchen Konzepte, die im globalen Kontext übertragbar sind", erklärte Lenz. Die beiden Politiker zeigten sich einig, dass die FFF-Bewegung ein einflussreicher Impuls ist, in der Klimapolitik schnell zu handeln.

Klassensprecher Dudewic allerdings war nicht ganz dieser Meinung. Die Forderungen nur an die Bundesregierung zu richten, sei nicht konstruktiv, das Problem Klima könne nur global gelöst werden. Großes Kopfschütteln von Emily Hoog. Freitags ab 11 Uhr ist sie oft nicht in der Schule, um sich für den Klimaschutz einzusetzen. Und da setzte der Moderator an: Protestierende boykottierten ja in der Regel ihren Arbeitsplatz, um Unzufriedenheit auszudrücken. Die Schülersprecherin widersprach. FFF-Aktive seien nicht unzufrieden mit der Schule, aber im Rahmen dieser Bewegung die Schulpflicht zu vernachlässigen, mache mehr Menschen aufmerksam. Sie habe nach ihrer ersten Demo einen Verweis bekommen, aber nach und nach klinge die Aufregung ab. Je größer die Bewegung geworden sei, desto mehr Verständnis habe die Schulverwaltung entwickelt. Es seien Kompromisse gefunden worden, die der Schulpflicht gerecht bleiben und zugleich Schüler vom politischen Engagement nicht abhielten.

Ist FFF aber wirklich politisches Engagement? Die Frage wirft der Moderator in den Raum. Ein fünfseitiges Glossar zu verfassen sei keine Kunst, dazu positionieren sich die Abgeordneten jedoch dezidiert. "Nein, ich finde das gut, dass dieses Papier entstand", sagt Andreas Lenz, "es ist nur nicht alles umsetzbar. Der Kohleausstieg ist 2038 vorgesehen, mit der Option auch 2035 auszusteigen. Aber die Erneuerbaren stärker auszubauen und gleichzeitig eine Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ohne eine Bevölkerungsgruppe zu belasten, kommt nicht von heute auf morgen".

Die geforderte Energiealternative ist in der Automobilindustrie Deutschlands ebenfalls ein kompliziertes Thema. Janecek machte dazu seine Ansicht klar: Man brauche kein eigenes Auto. Dazu müssten Infrastruktur und öffentliche Transportmittel aber optimiert werden, große Autos stärker besteuert und die Rahmenbedingungen verändert, etwa mit einer CO₂-Besteuerung. Elektroautos allein seien keine Rettung, wenn die Massentierhaltung bestehen bleibe. Lenz warb für Alternativen: Power-To-X-Technologien wie Brennstoffzellenautos stellten eine realisierbare Lösung dar. "Aber der globale Kontext ist dabei nicht unwichtig", argumentiert Lenz, Deutschland sei bereits bei 44 Prozent erneuerbarer Energie, die Bewegung sollte realisieren, dass bereits gehandelt wird. Janecek protestiert: "Wir sind aber kein Vorbild. Wenn die ganze Welt unseren CO₂-Abdruck hätte, dann bräuchten wir vier oder fünf Erden. 300 Bürger im Kongo gehen auf einen einzigen Deutschen."

Politikverdrossenheit jedenfalls konnte man dem Publikum im Gymnasium Kirchseeon nicht unterstellen. Ein Schüler meldete sich gar mit neun Fragen an die Abgeordneten. Politisches Interesse und Courage zeigt auch Emily Hoog gerne. Sie sei jedoch kein Mitglied einer Partei, erklärte sie, worauf Lenz sie freundlich in die CSU einlud. Gelächter bracht aus, als Hoog antwortete: "Falsche Partei".

Mit einem Blick auf die Uhr beendete Moderator Fluck die Diskussionsrunde. Er bedankte sich bei Gästen und Publikum für das zahlreiche Erscheinen. Die beiden Mitglieder des Bundestags bekamen Kaffeebecher geschenkt, der für Janecek war grün.

Die nächste Fridays-For-Future-Demo im Landkreis findet an diesem Freitag, 5. Juli, in Ebersberg statt. Beginn ist um 13 Uhr, der Zug durch die Stadt beginnt dann um 14 Uhr.