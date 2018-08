20. August 2018, 21:56 Uhr Pliening/Zorneding Fahrraddiebe machen reiche Beute

Eine Reihe von Fahrraddiebstählen beschäftigt derzeit die Poinger Polizei. Der jüngste Fall ereignete sich in der Nacht auf Montag, als aus einem Carport in der Flurstraße in Pliening ein abgesperrtes E-Bike entwendet wurde. Das schwarz-blaue Rad der Marke SDuro hat nach Angaben der Polizei einen Wert von rund 2500 Euro. Auch am Bahnhof Zorneding verschwand in der Nacht auf Mittwoch auf der Pöringer Seite ein mit einem Kabelschloss gesichertes schwarz-weißes Trekkingrad der Marke Cyclewolf im Wert von etwa 320 Euro. Bereits in der Nacht zuvor klaute jemand das lilafarbene Mountainbike, Marke Germatec, einer 13-jährigen Schülerin. Dieses hat eine große runde Klingel und einen grauen Korb am Lenker. Hinweise nimmt die Polizei Poing unter (08121) 99 17-0 entgegen.