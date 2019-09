Die Räume füllen sich - und der Tote lacht von oben herab. In dem eigens nach dem Verstorbenen benannten "Stefan-Seizl-Raum" hängt ein Foto des ehemaligen Vorsitzenden des Plieninger Heimatvereins. Drunter tummeln sich gut 20 Gäste, die zu dieser Besichtigung ins Wasserhaus nach Pliening gekommen sind. Im vergangenen Jahr verunglückte Stefan Seizl bei einem Unfall - und die Mitglieder seines Vereins ringen immer noch um Worte, wenn sie versuchen, seine Energie und Leidenschaft in Worte zu fassen: Begriffe wie "Unikat" und "einmalig" fallen dann. Seine Energie ist allgegenwärtig. Es scheint, als sei er selbst Teil der Geschichte geworden in einem Haus, dessen Regale unter der Last der Vergangenheit nachzugeben drohen.

Immer wieder betreten die Besucher an diesem Sonntag die Räume des Hauses, in dem der Plieninger Heimatverein der Geschichte ein Zuhause gegeben hat. Schreibmaschinen, Puppenwagen, Werkzeuge, Bügeleisen, Radiogeräte und Nähmaschinen lassen sich im Keller des Wasserhauses finden. Im Garten bewahrt der Verein alte Landwirtschaftsgeräte auf. Im inneren des Gebäudes kann man eine Schusterei aus längst vergangenen Tagen entdecken.

Ein Highlight dürfte das alte Klassenzimmer sein, das im größten Raum des Wasserhauses aufgebaut ist. Es lässt die Besucher zurückerinnern. Man sieht ihnen an, wie sie an die Zeit zurückdenken, als sie sich selbst noch in die viel zu enge Holzbank zwängten und hofften, dass der Lehrer zur Ausfrage nicht ihren Namen aufrufen möge. Vor knapp hundert Jahren wurden Matheaufgaben an der Tafel gelöst. Heute steht dort in Schreibschrift: "Grüß Gott beim Heimatverein".

Im Zimmer nebenan blättert die zweite Vorsitzende des Plieninger Heimatvereins, Beate Erhard, in einem der alten Klassenbücher. Sie lassen sich zum Teil bis in die 1870er Jahre zurückdatieren. "Es ist kaum die Note Drei zu finden", lacht sie, als sie die vergilbten Seiten überfliegt.

Zusammen mit ihrem Mann, Werner Erhard, hatte sie die Mitglieder und die Gemeinderäte eingeladen, das Wasserhaus am vergangenen Sonntag zu besichtigen. Das Gebäude zieht die Menschen in seinen Bann, gleichwohl verursacht es auch viel Arbeit.

"Wir sind auf die Hilfe der Gemeinderäte angewiesen", erklärt Beate Erhard. Mit diesem Termin wolle der Verein zeigen, wie viel Zeit, Mühe und Geld in diesen Ort investiert werden musste - und auch zukünftig investiert werden muss. Sieben Gemeinderäte waren dem Aufruf gefolgt, und auch Plienings Bürgermeister Roland Frick und seine Frau kamen zum Wasserhaus. Gänzlich zufrieden zeigte sich Beate Erhard aber nicht über die Anzahl der Besucher. "Wir werden oft von den Gemeinderäten angesprochen, dass sie gerne sehen würden, was wir eigentlich machen. Ausgerechnet diese Kandidaten sind heute nicht gekommen", sagt sie. Auch, dass nur ein Drittel der 63 Vereinsmitglieder gekommen sind, enttäusche sie.

Die Führung geht weiter. "Hinter dieser Tür verbirgt sich etwas ganz besonderes", sagt Werner Erhard. "Wir haben hier eine hauseigene Sauna eingebaut", sagt er. Die "Sauna" sei aber nicht für die Mitglieder gedacht sondern für die Holzwürmer, die es sich langsam im Holz der alten Gegenstände gemütlich machen. Mit dieser Art von Sauna könne man dem Schädling den Kampf ansagen, erklärt er.

Detailansicht öffnen Zur Vorstandschaft des Plieninger Heimatvereins gehören (von links) Schatzmeisterin Erni Eder sowie Werner und Beate Erhard. (Foto: Christian Endt)

Zahlreiche Anstrengungen wurden in den letzten Jahren unternommen, um die Geräte vor dem Verfall zu schützen. In den vergangenen Jahren ergriffen einige Vereinsmitglieder die Initiative und bauten eine Zwischendecke ein, wo sich einst das riesige Wasserbecken befand. Im Keller installierten sie eine Werkstatt, um die gesammelten Gegenstände restaurieren zu können. Sogar eine Wasserleitung für Brackwasser wurde in dem Haus verlegt, um sich die Hände waschen zu können. Doch nicht für alle Probleme fand der Verein eine einfache Lösung.

So stellt sie ausgerechnet die Feuchtigkeit im Wasserhaus vor eine große Herausforderung: "Mit der Zeit zerstört das die alten Dokumente", erklärt Werner Erhard. Papiere, die teilweise 150 Jahre alt sind. Dass es sich bei dem Gebäude um den ehemaligen Wasserspeicher für Landsham und Pliening handelt, habe damit nichts zu tun. Das Gebäude sei mittlerweile so alt, dass man die Luftfeuchtigkeit einfach nicht los werde. Für dieses Problem gebe es nur eine Lösung: umziehen.

Dass die Gemeinde dem Verein ein Zimmer in der alten Schule in Gelting bietet, um die Dokumente vor der Feuchtigkeit zu schützen, sei schon in trockenen Tüchern. Viele Details sind aber noch ungeklärt. Dazu gehöre auch das Thema "Miete". "Wir haben im vergangenem Jahr schon das Problem gehabt, dass wir uns die Heizkosten für dieses Haus kaum leisten konnten", erklärt Beate Erhard. Lediglich die jährlichen Mitgliedsbeiträge von jeweils 20 Euro stehe dem Verein zur Verfügung. Eine zusätzliche Miete sei nicht bezahlbar.

Beate Erhard und ihrem Mann sind die Anstrengungen anzumerken, wenn sie über den Verein sprechen - ebenso wie die Leidenschaft, die ihnen Stefan Seizl vor seinem Tod mitgegeben hat. Sie blicken zuversichtlich der Hauptversammlung im kommenden Jahr entgegen. Es gebe einen Kandidaten, der voraussichtlich die Rolle des ersten Vorsitzenden übernehmen will, sagen sie. Eines will das Ehepaar noch nicht verraten: Wer in die großen Fußstapfen von Stefan Seizl treten wird.