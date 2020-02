Eine größere Menge Hausmüll hat ein Unbekannter in Gelting im Bereich der Finsinger Au unerlaubt in die Landschaft gekippt. Nach Angaben der Poinger Polizei muss sich die Tat zwischen Samstag und Montag ereignet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können, sollen sich mit der Polizei, Telefon (08121) 99170, in Verbindung setzen.