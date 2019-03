22. März 2019, 22:14 Uhr Pliening Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Verletzungen an der linken Schulter hat eine 31-jährige Radfahrerin am Donnerstag bei einem Unfall in Landsham erlitten. Eine 22-jährige Neufinsingerin hatte die Frau offenbar übersehen, als diese gegen 16 Uhr auf dem Gartenweg mit ihrem Auto nach rechts in die Erdinger Straße abbiegen wollte. Die E-Bikerin aus Landsham wollte hier die Einmündung geradeaus überqueren. Wie die Polizei mitteilt, benötigte die Verunglückte vor Ort keine ärztliche Erstversorgung. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 120 Euro. Die Autofahrerin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.