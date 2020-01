Polizei fasst Einbrecher noch am Tatort

Einen gelungenen Jahresabschluss gab es für die Poinger Polizei, sie konnte am Silvesterabend zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappen. Gerufen hatte sie ein Plieninger, der gegen 21.15 Uhr auf dem Nachbargrundstück zwei ihm unbekannte Männer bemerkt hatte und außerdem wusste, dass die Bewohner im Urlaub sind. Vier Beamte der Poinger Inspektion umstellten daraufhin das Gebäude. Als sie Bewegung im Haus feststellten und ein Fenster im Obergeschoss hastig geschlossen wurde, forderten sie Verstärkung an. Vier weitere Streifenwagen des Einsatzzugs Erding, ein Hundeführer und ein Polizeihubschrauber waren schließlich im Einsatz. Nach mehreren Minuten kamen die beiden Einbrecher mit erhobenen Händen heraus und ließen sich festnehmen. Anschließend wurde das Haus vom Polizeihund durchsucht, weitere Einbrecher aber nicht gefunden. Genausowenig bei der Suche des Polizeihubschraubers auf den umliegenden Feldern. Den Hausbewohnern ist dank ihres aufmerksamen Nachbarn kein Eigentum abhandengekommen und nach derzeitigem Stand nur wenig Sachschaden entstanden. Die Einbrecher, zwei 45- und 46-jährige EU-Bürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden im Laufe des Neujahrstages dem Richter vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl.