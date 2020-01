Pliening:Einbrecher weiterhin auf der Flucht

Bei dem laut Polizei "sehr professionellen" Beutezug in Pliening wurden an Silvester hochwertige Armbanduhren und Schmuck im Wert von 5000 Euro gestohlen.

Zu einem Einbruch in ein Haus in Pliening gibt es neue Erkenntnisse: Wie die polizeilichen Ermittlungen nun ergeben haben, waren wohl vier statt wie bisher angenommen zwei Täter am Werk. Diese beiden konnten die Beamten noch an Ort und Stelle schnappen, die anderen zwei sind auf der Flucht.

Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Männer zuvor für einige Tage in einem Hostel in München eingemietet. Ihre Vorgehensweise sei sehr professionell gewesen. Bei ihrem Beutezug in Pliening am 31. Dezember hat die Gruppe mehrere hochwertige Armbanduhren sowie Schmuck im Wert von etwa 5000 Euro gestohlen.